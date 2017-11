Fabian Hambüchen tritt endgültig als Sportler zurück. Nach einem Bericht der "Bild" (Freitagausgabe) beendet der Turner am Samstag seine Karriere.

Demnach geht er beim Finale der Deutschen Turnliga in Ludwigsburg ein letztes Mal ans Gerät. "Es ist wirklich Schluss! Ich hatte eine wundervolle Zeit mit dem Olympia-Sieg als Höhepunkt", sagte Hambüchen der "Bild". "Ich habe sportlich all meine Träume erreicht und freue mich jetzt sehr auf meine weitere Zukunft." Vor einem Jahr hatte Hambüchen ganz Deutschland bei den Olympischen Spielen mit seinem Sieg am Reck verzückt.

Ein Triumph nach drei vergeblichen olympischen Anläufen (Bronze 2008, Silber 2012). Danach turnte Hambüchen nur noch in Deutschland. Zuletzt war über ein Comeback bei der Heim-WM 2019 in Stuttgart spekuliert worden. "Ich will wieder studieren und beruflich etwas finden, was mich genauso inspiriert wie das Turnen", sagte er mit Blick auf seine Pläne.

Hambüchen hatte sein 2012 begonnenes Studium an der Kölner Sporthochschule (Sport und Leistung) zuletzt unterbrochen. Dem Turnen will er ganz bestimmt erhalten bleiben, in welcher Funktion auch immer, so Hambüchen. Vor seinem letzten Auftritt hat er etwas Bammel: "Meine Eltern, meine Freunde, mein Manager werden in der Halle sein. Ich freue mich und weiß noch nicht, wie ich danach reagieren werde. Es wird sehr emotional, ein ganz besonderer Tag werden."