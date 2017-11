Nordamerikanischer Hersteller von Rohrleitungssystemen unterzeichnet bei TrueCommerce Datalliance

CINCINNATI (USA), 30. November 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce Datalliance gab heute bekannt, dass seine VMI-Plattform (Vendor Managed Inventory, lieferantengesteuerter Bestand) von Viega LLC eingesetzt werden wird, um das über 17.000 Artikel umfassende Produktangebot des Unternehmens zu verwalten. Die Muttergesellschaft von Viega LLC, die in Deutschland ansässige The Viega Group, begann ihre Tätigkeit vor über 115 Jahren als Hersteller von Bierarmaturen und ist jetzt ein globaler Anbieter von hochwertigen Sanitär-, Speise- und Kühlsystemen.

Viega betreibt derzeit vier Distributionszentren in den USA und liefert eine Vielzahl von Produkten für den Gewerbe- und Wohnungsbau sowie hochspezialisierte Rohrleitungssysteme für den Schiffbau und den Industrieanlagenbau.

"Ein lieferantengesteuerter Bestand ist für uns und unsere Großhändler wichtig", sagte Chad Molen, Director of Service/eBusiness bei Viega LLC. "Durch den Wechsel zur TrueCommerce Datalliance VMI-Plattform (https://www.datalliance.com/platform) werden wir ein erstklassiges System von einem Unternehmen erhalten, das sich der Innovation in der Lieferkette verschrieben hat."

Der Verkaufsleiter von TrueCommerce Datalliance, Tom Hoar, sagte: "Viega wünschte sich einen Partner, der sein VMI-Programm aufrechterhalten und, was noch wichtiger ist, ausbauen kann. Wir können beides und freuen uns sehr, Viega in unserer VMI-Community begrüßen zu dürfen."

Über TrueCommerce:

TrueCommerce revolutioniert die Konnektivität, Sichtbarkeit und Zusammenarbeit von Handelspartnern, indem es Lieferanten, Einzelhandelszentrallager und Endverbraucher in einem globalen Handelsnetzwerk miteinander verbindet.

Mit unseren flexiblen, integrierten und vollständig gemanagten Servicelösungen können sich Kunden jeder Größe problemlos mit jedem Handelspartner verbinden und zusammenarbeiten und dabei die beruhigende Sicherheit einer bewährten Service-Plattform genießen, die zuverlässig hunderte Millionen von Transaktionen pro Jahr abwickelt, ohne dass eine Interaktion des Kunden erforderlich ist.

Von der Fabrik bis zum Lager, vom Distributor bis zum Ladenlokal - mit dem umfassendsten Handelsnetzwerk der Welt erreichen Sie ein neues Niveau an Geschäftskonnektivität und -leistung.

TrueCommerce: Verbinden. Integrieren. Beschleunigen.

Weitere Informationen über TrueCommerce Datalliance erhalten Sie unter www.datalliance.com (http://www.datalliance.com/).

Über Viega:

The Viega Group blickt auf eine über 115-jährige Tradition der Innovation zurück. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 4.000 Mitarbeiter und zählt zu den führenden Herstellern von Rohrverbindungstechnik. Bei Metallpresssystemen für Industrie-, Gewerbe- und Wohnbauten ist das Unternehmen Weltmarktführer. In den USA beschäftigt Viega LLC fast 500 Menschen und bietet über 3.000 Produkte an. Dazu gehörten Viega ProPress für Kupfer und Edelstahl, Viega MegaPress für Eisen- und Edelstahlrohre und das Viega PureFlow System mit PEX und Fittings aus Hochleistungspolymer und bleifreier Bronze. Viega ist auch auf Design, Produktion und Installation des Heiz- und Kühlsystems ProRadiant spezialisiert und bietet Spültechnologie zum Wandeinbau einschließlich Trägern und Spülplatten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.viega.us (http://www.viega.us/).

