Die saisonüblich starke Nachfrage nach kleinen Zitrusfrüchten wird in diesem Jahr durch hohe Angebotsmengen aus Spanien gut bedient. Umfangreiche Werbeaktionen im Einzelhandel sorgen für konsumgünstige Preise für die Verbraucher, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). In Spanien läuft die Ernte in allen Anbaugebieten auf Hochtouren. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...