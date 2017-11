Elstar, die in Hamburg bereits mitunter aus CA-Lagern kamen, Boskoop und Jonagold bildeten die Basis der Warenpalette, in der sich die Bedeutung von ergänzenden inländischen Holsteiner Cox und Cox Orange abschwächte. Bildquelle: Shutterstock.com Italien beteiligte sich vorrangig mit Granny Smith und Golden Delicious am Geschäft. Frankreich schickte vornehmlich Granny Smith...

Den vollständigen Artikel lesen ...