MÜNCHEN - "Süddeutsche Zeitung" zu CSU-Machtkampf:

"Die Partei ist in zwei Lager zerfallen - nicht inhaltlich, sondern wegen einer Person: auf der einen Seite entschlossene Söder-Fans, auf der anderen entschiedene Söder-Gegner. Was spricht da gegen einen offenen Wettstreit? Er wird die CSU mehr befrieden als weitere verdeckte Scharmützel. Denn die Verlierer einer Wahl werden sich fügen müssen. Wer sich nun aber über ein Geheimtreffen beschwert, sollte sich an die ruppigen vergangenen Wochen erinnern. Auch Söders Anhänger werden dann zu dem Schluss kommen, dass sie in der Stilfrage sicher schlecht abschneiden. Wenn der Mitbewerber Herrmann jetzt zum Halunken abgestempelt werden soll, dann zeugt das entweder von schlechten Nerven oder von mangelndem Demokratieverständnis."/al/DP/jha

