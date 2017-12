FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu EU-Afrika-Gipfel:

"Die Kanzlerin und andere europäische Regierungschefs zeigen sich nun erschüttert über die Zustände in Libyen. Warum erst jetzt? Welche Verbrechen müssen noch geschehen, damit die Europäer sich an ihre humanitären Werte erinnern, denen sie sich einst verpflichtet haben? Nach ihrer Verantwortung müssen sich aber auch die afrikanischen Staats-und Regierungschefs fragen lassen. Immerhin wurde in Abidjan nun ein Evakuierungsplan für die Gestrandeten in jenen Teilen Libyens beschlossen, die unter Kontrolle der Regierung sind. Auch hier stellt sich die Frage: Warum erst jetzt? Und was geschieht mit jenen, die das Pech haben, in anderen Landesteilen versklavt zu werden? Es ist bezeichnend, dass möglichst viele der Verzweifelten in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden sollen. Dabei handelt es sich um schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es geht darum, schnell Menschen zu retten, die in einer Hölle gelandet sind. Das ist auch eine Verpflichtung für Europäer."/al/DP/jha

