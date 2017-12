FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 1. Dezember:

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Deutsche Börse Handelsstatistik 11/17 D: Bayer Pharma Media Day N: Norsk Hydro Capital Markets Day USA: Kfz-Absatz 11/17 TERMINE KONJUNKTUR 00:30 J: Arbeitslosenquote 10/17 00:30 J: Verbraucherpreise 10/17, Tokio 11/17 01:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 (endgültig) 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 09:15 E: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 (endgültig) 09:55 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 (endgültig) 10:00 GR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 (endgültig) 10:00 I: BIP Q3/17 (endgültig) 10:30 GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 15:05 USA: Fed-Präsident von St. Lous, Bullard, hält eine Rede 15:30 USA: Fed-Präsident von Dalles, Kaplan, hält eine Rede 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 (endgültig) 16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe 11/17 16:00 USA: Bauausgaben 10/17 TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE EU: S&P Ratingergebnis Bulgarien, Irland EU: Moody's Ratingergebnis Schweden EU: Fitch Ratingergebnis Belgien, Bulgarien EU: DBRS Ratingergebnis Zypern SONSTIGE TERMINE 08:15 D: Politisches Frühstück mit S&P Global Ratings zu "Infrastrukturfinanzierung in Deutschland: Zwischen Investitionsdruck und Haushaltskonsolidierung", Berlin 08:30 D: Pk zum ersten Flug der neuen Air-France-Airline "Joon" u.a. mit Sophie Bordmann, Managerin bei Joon, und Stefan Gumuseli, Deutschland-Direktor Air France-KLM. Die neue Tochter der französischen Fluggesellschaft Air France nimmt Anfang Dezember ihren Betrieb in Tegel auf und verbindet dann den Flughafen Paris-Charles de Gaulle mit Berlin. 09:00 D: "Handelsblatt"-Forum Nutzfahrzeuge mit VDA-Präsident Matthias Wissmann, MAN-Chef Joachim Drees, Mercedes-Lkw-Chef Stefan Buchner, Iveco-Präsident Pierre Lahutte, Volvo-Vorstand Lars Stenqvist, Scania-Chef Henrik Henriksson, Bundesverband-Güterverkehr-Hauptgeschäftsführer Dirk Engelhardt, DB-Schenker-Vorstand Ewald Kaiser, UPS-Deutschland-Direktor Frank Sportolari u.a. 10:30 D: Pk ING-Diba und ZEW Mannheim zu einer Umfrage unter Bankkunden zu deren Sparverhalten im Niedrigzinsumfeld mit Martin Weber/ZEW, Oliver Lerbs/ZEW und Martin Schmidberger/ING-Diba, Frankfurt 17:00 IRL: EU-Ratspräsident Donald Tusk zu Brexit-Gesprächen in Irland D: Tuningmesse "Essen Motor Show" (bis 10.12.)

