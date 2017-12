San Francisco (awp/sda/reu) - Der Rechtstreit zwischen Qualcomm und Apple geht in eine neue Runde. Der Chipkonzern reichte am Donnerstag in Kalifornien drei neue Patentklagen gegen den iPhone-Hersteller ein. Qualcomm wirft Apple darin vor, 16 weitere seiner Patente in iPhones zu nutzen. Apple wollte sich dazu nicht äussern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...