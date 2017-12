Fragt man Chefs, was sie über die Mitarbeiter denken, bescheinigen sie diesen Unterforderung. Bis zu acht Stunden pro Woche seien ihre Leute schlicht gelangweilt. Nur Luschen im Betrieb - kann das wirklich stimmen?

Sind Chefs nicht merkwürdige Wesen? Arbeiten sich tagein, tagaus in ihrer Firma ab (Stress ist schließlich das neue Statussymbol), mit dem Ergebnis permanenter Unzufriedenheit: Unzufriedenheit mit den Mitarbeitern. Während die sich dauernd erschöpft, übermüdet, krank oder ausgebrannt fühlen, kommt eine aktuelle Studie des Personalvermittlers Robert Half zu einem überraschenden Ergebnis.

Statt Hektik und Überforderung herrsche in deutschen Büros phasenweise pure Langeweile. Laut 56 Prozent der befragten 500 Manager sind die Angestellten bis zu acht Stunden pro Woche - also einen vollen Arbeitstag - von ihren Aufgaben im Job gelangweilt. Der Studie (Arbeitsmarkt 2017) zufolge glauben lediglich 40 Prozent der Vorgesetzten, dass sich ihre Mitarbeiter nie langweilen.

"Dass über die Hälfte der befragten Manager Langeweile in den Reihen ihrer Angestellten vermutet, hat uns überrascht", sagt Thomas Hoffmann von Robert Half, "zumal einige der angeführten Ursachen mit vergleichsweise wenig Aufwand behoben werden könnten. Routinearbeiten etwa könnten im Team regelmäßig neu verteilt oder mit externer Unterstützung abgearbeitet werden. Neue Herausforderungen können Manager schaffen, indem sie Mitarbeitern sukzessive mehr Verantwortung übertragen und sie ermutigen, selbst Lösungen zu finden."

Es liegt es also vielmehr an schlechten Strukturen und mangelndem Delegationsvermögen der Vorgesetzten als an der Unfähigkeit der Mitarbeiter. Sie kennen sicher den Spruch von Giovanni Trapattoni: "Ein guter Trainer kann eine Mannschaft um zehn Prozent verbessern, ein schlechter macht sie 50 Prozent schlechter."

Ein Aufgabenprofil, das nicht fordert und keine Anreize setzt, zählen die Führungskräfte zu den Hauptursachen für Langeweile (30 Prozent). Genau so viele sehen in schlecht organisierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...