Moneycab.com: Herr Wyser, Sie sind Ende Oktober mit dem EY Entrepreneur of the Year-Award in der Kategorie Industrie/Hightech/Life Sciences geehrt worden. Herzliche Gratulation dazu. Was bedeutet die Auszeichnung für Sie und das Unternehmen?

Paul J. Wyser: Die Auszeichnung ist für Wyon ein guter Türöffner, für unser Team eine gelungene Motivation und für meinen Sohn Philipp und für mich eine Bestätigung unserer jahrelangen Aufbauarbeit.

Wyon ist Weltmarktführer bei der Fertigung von Lithium-Ionen-Akkus im Klein- und Kleinstformat mit sehr hohem Energiegehalt. Wo gelangen diese hauptsächlich zum Einsatz?

Unser Hauptmarkt sind kundenspezifische Akkus für Hörimplantate.

Wie schaffen Sie es, maximale Energie in minimalen Raum einzubringen?

Einerseits können wir die Aussenform der Akkus dem vorhandenen Gerätevolumen optimal anpassen und erreichen so ein grösseres aktives Volumen. Dank unserer platzsparenden Konstruktion der mechanischen Komponenten wird andererseits mehr Kapazität geschaffen. Ausserdem verwenden wir hochwertige aktive Komponenten.

"Es galt, fünf Jahre Entwicklung ohne Umsatz und ohne staatliche Unterstützung zu finanzieren."

Paul J. Wyser, CEO Wyon AG

Wie wichtig ist es, dass Wyon seine Produktionsanlagen selber entwickeln kann?

Der patentierte Aufbau unserer Akkus kann mit den marktüblichen Anlagen nicht produziert werden. Mit dem internen Engineering schützen wir die speziellen Herstellverfahren. Wo möglich kaufen wir einzelne Prozessschritte ein.

Ohne grosse Innovationsanstrengungen wäre Ihre Spitzentechnologie nicht möglich. Welche Entwicklungen treibt Wyon derzeit voran?

Wyon arbeitet in der Hochpreisinsel Schweiz und muss deshalb immer die technologische Marktführerschaft anstreben. Neben der Verbesserung der laufenden Produkte werden ...

