Der amerikanische Finanzkonzern Simmons First National Corporation (ISIN: US8287302009, NASDAQ: SFNC) schüttet unverändert eine Quartalsdividende von 25 US-Cents aus. Auf das Jahr gerechnet wird 1,00 US-Dollar ausgezahlt. Die Dividendenrendite von Simmons First liegt beim aktuellen Börsenkurs von 58,35 US-Dollar (Stand: 30. November 2017) bei 1,71 Prozent. Die nächste Auszahlung erfolgt am 2. Januar 2018 (Record date: 15. Dezember 2017). Die Aktie ist an ...

