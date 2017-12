FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.12.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 04.12.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.12.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

CGZ XFRA US1924221039 COGNEX CORP. DL-,002

MDH XFRA US5526761086 M.D.C. HLDGS DL -,01

NZ3 XFRA AU000000BLK7 BLACKHAM RESOURCES LTD

2GF XFRA AU000000TER9 TERRACOM LTD