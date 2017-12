LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer hat eine weitere Hürde bei der geplanten Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto genommen. Der Ausschuss zur Überprüfung ausländischer Investitionen in den USA unter dem Aspekt möglicher nationaler Sicherheitsbedenken (CFIUS) habe keine Probleme mit der Übernahme, teilte Bayer am Freitag in Leverkusen mit.

Der Ausschuss CFIUS war bis vor einiger Zeit in Deutschland weitestgehend unbekannt, hatte aber zuletzt bei zwei Übernahmen deutscher Unternehmen (Aixtron , Biotest ) durch chinesische Konzerne verhindert, weil diese auch Geschäft in den USA hatten. Doch bei Bayer gibt es nach Darstellung des Unternehmens keine ungelösten nationalen Sicherheitsbedenken

Die beiden Konzerne arbeiten weiter eng mit den Behörden zusammen, um die mit 66 Milliarden Dollar bewertete Transaktion Anfang 2018 abschließen zu können. Auf Bedenken stößt die Übernahme bei den Wettbewerbsbehörden. Sollte die Übernahme klappen, wäre es die bisher größte Übernahme eines deutschen Konzerns./zb/oca

