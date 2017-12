Im Oktober ging es hier weiter nach oben. Der Zuwachs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum betrug 0,8 %. Mit dieser Zahl hatten Analysten für Oktober auch gerechnet. Die Teuerungsrate für Tokio, die einen Monat früher vorliegt als die für das gesamte Land, betrug im November 0,6 %. Die Notenbank betreibt eine ultralockere Geldpolitik und will die Inflation in die Nähe von 2 % bringen. Die Arbeitslosenquote in Japan verharrte im Oktober bei 2,8 %.



