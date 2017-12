Die MB Financial Inc. (ISIN: US55264U1088, NASDAQ: MBFI) wird ihren Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 21 US-Cents ausbezahlen. Somit werden auf das Gesamtjahr hochgerechnet 0,84 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 46,95 US-Dollar einer derzeitigen Dividendenrendite von 1,79 Prozent. Die Zahlung erfolgt am 29. Dezember 2017 (Record date: 15. Dezember 2017). MB Financial Inc. ist die Holding Bank der ...

