NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Amazon mit einem Kursziel von 1450 US-Dollar auf der "Conviction Buy List" belassen. Der für die Sparte Amazon Web Services verantwortliche Andy Jassy habe zum Auftakt der jährlichen Anwendermesse mehr als zwanzig neue Produkte angekündigt, schrieb Analyst Heath Terry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet mit weiter starkem Wachstum in diesem Bereich des Online-Einzelhändlers./ag/mis

Datum der Analyse: 30.11.2017

ISIN US0231351067

AXC0044 2017-12-01/07:57