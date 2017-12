Um ein autonomes Auto zu annähernd 100 Prozent sicher zu machen, sind Reaktionen in Sekundenbruchteilen in Verbindung mit der komplexen Beurteilung der Umgebung, wie sie beim Menschen instinktiv erfolgt, eine zwingende Voraussetzung. Die aktuelle Generation von Fahrerassistenzsystemen ist dazu noch nicht in der Lage. Daher lohnt ein genauer Blick auf die Art und Weise, wie Menschen die Fahrzeugsteuerung bewerkstelligen.

Wie das menschliche Gehirn funktioniert

Das menschliche Gehirn ist ein extrem komplexes Gebilde aus verschiedensten Systemen und Prozessen, viel komplexer als jeder logisch aufgebaute Computer. Dennoch lassen sich im Gehirn zwei konkrete Bereiche ausmachen, in denen jeweils verschiedene Prozesse zur Informationsverarbeitung aus der Außenwelt und zur Risikoeinschätzung ablaufen.

Für die einfacheren Risikobewertungsprozesse ist die Amygdala verantwortlich. Das ist der Teil des Gehirns, der die Kampf- und Fluchtreflexe steuert, intuitiv und instinktiv. Die Amygdala überlegt nicht, sie reagiert einfach. Im Neokortex hingegen verfolgt das menschliche Gehirn einen logischen und bewussten Ansatz zur Risikobewertung. Er benötigt für die Entscheidungsfindung so viele Daten wie möglich. Üblicherweise überlagert die Amygdala unseren Neokortex in Gefahren- und Stresssituationen und ist damit ein Teil des menschlichen Überlebensinstinkts.

Der Nobelpreisträger Daniel Kahneman nennt diese zwei unterschiedlichen Prozesse schnelles Denken und langsames Denken und begründet unter anderem damit seine "Dual Process Theory". Kahnemannn geht der Frage nach, wann man dem langsam denkenden Neokortex vertrauen kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...