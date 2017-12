Die Canadian Imperial Bank of Commerce (ISIN: CA1360691010) wird eine Quartalsdividende von 1,30 CAD je Aktie auszahlen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Ausschüttung erfolgt am 29. Januar 2018 (Record day: 28. Dezember 2017). Damit zahlt der Konzern auf das Jahr hochgerechnet 5,20 CAD an die Anteilsinhaber. Seit der ersten Dividendenzahlung im Jahr 1868 wird ohne Unterbrechung eine Dividende bezahlt. ...

