Bei Illumina (WKN:927079). läuft es wieder!



Die Aktionäre waren in den vergangenen Jahren an enorme Kursgewinne für die Aktie gewöhnt, aber sie waren von dem Marktführer für Gensequenzierung in den Jahren 2015 und 2016 schwer enttäuscht worden. Aber 2017 entpuppt sich für Illumina als fantastisch, denn der Kurs stieg in diesem Jahr um mehr als 70 %.



Im letzten Jahr gab es kaum Enttäuschungen - und jede Menge Positives. Hier ist, warum 2017 ein Jahr war, an das man sich erinnern sollte.

Die große Sache

Die mit Abstand größte Sache für Illumina im Jahr 2017 war die Einführung von NovaSeq. Am 9. Januar stellte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...