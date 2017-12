In Kraft getreten sind diese Gesetze jedoch bislang offensichtlich nicht. Denn betrachtet man einige Regeln genauer, tun sich heute schon Widersprüche auf. Oft ist es doch so, dass der Mensch der Maschine gehorcht, nicht umgekehrt. Bei vorausschauender Wartung beispielsweise fordert der Roboter Aufmerksamkeit und Behandlung ein, noch bevor es ihm schlecht geht. Dann sagt die KI dem Menschen leicht verdaulich und Schritt für Schritt, was er zu tun hat. Skeptiker halten das vielleicht für einen Einzelfall. Aber was tun Sie in der Regel, wenn ihr Navi anordnet: "In 300 m links abbiegen"? Die künstlichen Intelligenzen steuern unsere Autos schon längst, wir sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...