Der US-Senat hat nach stundenlangem Ringen am Donnerstag seine Abstimmung über die republikanische Steuerreform vertagt.

Am Freitag, 1. Dezember, sollen die Senatoren einen neuen Anlauf in Richtung Steuerreform nehmen. US-Präsident Donald Trump stieß mit seinen Plänen für eine historische Steuerreform auch auf Widerstand in den eigenen Reihen. Eine neue Berechnung des Haushaltsbüros des Kongresses hatte ergeben, dass die anvisierten Steuersenkungen die nationalen Schulden um rund eine weitere Billion Dollar erhöhen würden. Nach den neuen Daten meldeten einige republikanische Senatoren Bedenken an und forderten weitere Änderungen an dem Reformgesetz.

Um die Reform durch den Senat zu bringen, reicht eine einfache Mehrheit. 52 der 100 Senatoren sind Republikaner. Die Partei kann sich maximal zwei Abweichler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...