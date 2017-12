Wie bereits am Vortag vermutet, ist die Aktie noch einmal in den Bereich von 15,80 Euro zurückgekommen. Das Papier sollte aber nicht mehr in den alten steigenden Trendkanal (gestrichelt) zurückkehren.

Solange die Aktie über 15,50 Euro notiert, bleibt das Kursziel um 16,50 Euro bestehen. ...

