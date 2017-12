Seit Mitte November notiert die in der Schweiz ansässige Biovolt AG, ein Betreiber von Biogasanlagen in Osteuropa, an der Wiener Börse. Börse Social Network hat das Unternehmen, das seit kurzem zusätzlich auch an der Stuttgarter Börse notiert, kontaktiert und zur Kapitalmarkt-Strategie befragt. Warum fiel die Wahl also gerade auf diese Börsenplätze? Anton Stiffler aus der Eigentümerfamilie erklärt: "Unsere Holding ist zwar in der Schweiz, die aktiven Töchter sind hingegen im Russischen Raum und Wien ist da näher, ausserdem hat die Wiener Börse die richtige Größe und Bedeutung für unsere doch eher kleine Firma. Und das Listing in Stuttgart soll unsere Aktie zudem bekannter machen und auch den Erwerb erleichtern"....

