Das SAP-Flaggschiff s4/Hana läuft so gut, dass sich Europas größter Softwarekonzern in diesem Jahr einen höheren Umsatz zutraut als bisher gedacht. Und noch eine gute Nachricht von SAP: Der Softwareriese hat genug Geld in der Kasse, um einen größeren Aktienrückkauf zu starten. SAP will den Aktionären in diesem Jahr bis zu 500 Mio. € über den schon angekündigten Aktienrückkauf zukommen lassen. Diese Summe ist dank eines Anstiegs der liquiden Mittel in den ersten neun Monaten um ein Fünftel möglich. Das Programm wird bald beginnen und in mehreren Tranchen abgewickelt, sagte Finanzvorstand Luka Mucic kürzlich.SAP präsentierte trotz der etwas enttäuschenden Entwicklung im 3. Quartal neue Umsatzziele: Die Umsatzprognose für 2017 wurde um 100 Mio. auf 23,3 bis 23,7 Mrd. € angehoben. Die operative Ergebnisprognose von 6,8 bis 7,0 Mrd. € bleibt allerdings unverändert. 2018 werde die Profitabilität wieder steigen. 2019 und 2020 sollen die Margen anziehen. Das Cloud-Geschäft gewinnt immer mehr an Bedeutung, der Umstieg kostet SAP aber auch noch viel Geld. Der Konzern investiert weiter viel in Rechenzentren, um Kunden passgerechte Cloudsoftware anbieten zu können. Dies ist zukunftsweisend und dürfte den Aktienkurs nachhaltig voranbringen!



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen TB-Daily.



