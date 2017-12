FMW-Redaktion

Was ist da bloß los beim Dax? Warum kann der deutsche Leitindex - der doch sonst meist sehr eng am großen US-Bruder hängt und stets auf den S&P500 als Leitstern blickt - einfach überhaupt keine Dynamik nach oben entfalten, trotz der Rekordjagd an der Wall Street?

Wie schon im Videoausblick thematisiert, scheint man in einer US-Steuerreform eher negative Aspekte für deutsche Konzerne zu wittern: etwa eine absehbare Doppel-Besteuerung für deutschen Unternehmen, die in den USA tätig sind. Oder weil die US-Unternehmen ihre Kosten senken würden und damit gegenüber deutschen Unternehmen konkurrenzfähiger wären.

Oder ist es einfach so, dass der Dax eben von Investoren aus dem Dollar-Raum nach oben getrieben worden war, die jetzt ihre Gewinne mitnehmen und damit den hohen Euro-Stand ausnutzen, weil die Party jetzt mit der Steuerreform eben in den USA stattfindet? Oder ist es die Aussicht auf das absehbare Ende des QE der EZB? Oder ist der Dax - ketzerischer Gedanke - schlicht weitsichtiger als die Wall Street?

Eines ist auf jeden Fall ein Problem: die Dax-Investoren, gerade ...

