E-world 2018 - 6. bis 8. Februar 2018 in Essen - Halle 3, Stand 131 Durch die Digitalisierung verändert sich auch die Kundenkommunikation grundlegend. Mit ihrem neuen one2one-Kundenbeziehungsmanagement zeigt die Wilken Software Group auf der E-world 2018 deswegen in Essen ein ganzheitliches Lösungspaket, mit dem Versorgungsunternehmen auf diese Veränderungen reagieren und die Kundenkommunikation gezielt digitalisieren können. Dabei unter-stützt die Wilken Software Group gemeinsam mit der auf die digitale Kommunikation spezialisierten Agentur moog die Unternehmen schon bei der Strategiefindung und Konzeption. Umgesetzt werden können die unterschiedlichen Maßnahmen zur Kundenbindung und -gewinnung dann mit der Wilken E-Marketing Suite, die integriert mit den Branchenlösungen ENER:GY und NTS.suite arbeitet. Zweiter Schwerpunkt des Messe-auftritts ist das Lösungspaket Wilken easy metering. Mit ihm können die mit dem Smart Metering verbunden Prozesse durchgängig gestaltet und automatisiert werden. Diese reichen von der Beschaffung der Geräte über die Grob- und Feinplanung und Installation beim Kunden mithilfe des vollintegrierten Wilken-Workforce-Managements bis hin zur Abrechnung. Dabei steht für sämtliche Prozesse nun auch eine zentrale Über-wachung für ein permanentes Monitoring zur Verfügung. Premiere auf der E-world feiert darüber hinaus P/5, die neue ERP-Lösung der Wilken Software Group. Sie wird derzeit bei den ersten Kunden in der Versorgungswirtschaft ausgerollt und deckt die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen und Materialwirtschaft ab. Darüber hinaus zeigt Wilken Möglichkeiten zur Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie der Pflichten zur Datenlöschung aus dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) auf. Wilken liefert mit e-mobility advanced zudem einen Lösungsbaustein für den Themenschwerpunkt der E-world "Smart City - erleben Sie intelligente Lösungen für die Stadt von morgen". Kontaktdaten: Wilken Software Group - Peter Schulte-Rentrop Hörvelsinger Weg 29-31 - 89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standard-Softwarelösungen für die sichere und effiziente Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wie kaum ein anderes Unternehmen verbindet Wilken mit 520 Mitarbeitern an sechs Standorten in Deutschland und der Schweiz Standardsoftware-Produkte und Individualprogrammierungen zu einem einzigartigen Lösungs- und Kompetenzportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken zahlreiche Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen, Informationsmanagement und Finanzen & ERP. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2017 02:42 ET (07:42 GMT)