Der französische Leitindex CAC 40 entwickelte sich im Jahr 2017 bislang "très bien": Zusammen mit den ausgeschütteten Dividenden liegt dieser Kursindex derzeit sogar vor dem Dax. Zu dieser Performance trug unter anderem das Index-Schwergewicht Airbus bei: In 2017 legte die Aktie um 38 Prozent zu. Allein bei der diesjährigen Dubai Air Show konnte das Unternehmen Orderaufträge in Höhe von fast 50 Milliarden Dollar einsammeln. Auch Innovationen werden groß geschrieben: So entwickelt Airbus derzeit gemeinsam mit Siemens und Rolls-Royce ein Elektroflugzeug. Welche Alternativen zum Direktinvestment in die Aktie existieren und wie Sie sich damit ein Nikolausgeschenk ins Depot legen können, das erfahren Sie von Nicolai Tietze und Philipp Möbius in unserem heutigen X-perten Video.