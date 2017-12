Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche vor wichtigen Lungenkrebs-Studiendaten auf "Outperform" mit einem Kursziel von 262 Franken belassen. Die Resultate der Krebs-Kombinationstherapie aus Tecentric, Avastin und CarboTaxol dürften zeigen, ob dies die bessere oder schlechtere Variante im Vergleich zu einer ebenfalls gegen das nichtkleinzellige Lungenkarzinom gerichteten Therapie von Merck & Co sei, schrieb Analyst Tim Anderson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wichtig sei zudem die Frage, ob sich die Beigabe des Antikörpers Avastin in der Studie rechtfertigen lasse./tav/mis Datum der Analyse: 01.12.2017

