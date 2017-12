FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten dürfte zum Handelsbeginn nicht viel passieren. Während der DAX vorbörslich gut behauptet indiziert wird, deutet sich beim Euro-Stoxx-50 eine unveränderte Eröffnung an. Im Handel wundert man sich über die extreme Divergenz zwischen den Kursentwicklungen in den USA und Europa am Vortag, aber auch in der jüngsten Zeit. Denn während der Dow-Jones-Index eine Rally über 332 Punkte hinlegte und erstmals die Marke von 24.000 übersprang, verbuchten die europäischen Börsen nach einer rasanten Talfahrt im späten Geschäft Abschläge.

Selbst von der Fülle von Einkaufsmanager-Indizes (PMI) und ihren Revisionen in Europa im Tagesverlauf wird nicht erwartet, dass sie die Indizes antreiben, wie dies in den USA derzeit der Fall ist. Der China-Caixin-PMI der Industrie ging im November gegenüber dem Vormonat leicht zurück und dürfte eher bremsen. Mit 50,8 hält er sich ohnehin nur noch knapp im expansiven Bereich und deutet auf eine weitere Wachstumsabschwächung hin. Geschaut wird daher am Nachmittag auf den wichtigen ISM-Index in den USA.

DAX-Entwicklung wirft Fragen auf

Marktteilnehmer äußern sich mittlerweile fassungslos über die eklatant schwächere Entwicklung insbesondere des deutschen Leitindexes. Nicht einmal mit dem leichten Euro-Anstieg könne dies erklärt werden, mit den extrem guten Wirtschaftsdaten aus Deutschland und der Eurozone schon gar nicht. "Ich habe so etwas während meiner Handelszeit noch nicht erlebt", sagte ein Händler mit Verweis auf den Vortag. Da war der DAX zum erneuten Mal am Bereich um 13.160 Punkte gescheitert. Selbst unter Abzug der Freude über die hochwahrscheinlich gewordene US-Steuerreform sei dies nicht mehr erklärbar, heißt es. Heino Ruland von Ruland Research sieht hinter der Schwäche des deutschen Aktienmarktes ganz andere Ursachen: Deutschland werde von Auslandsinvestoren in einem Politikvakuum gesehen. Das Land unterliege nun einem "strukturellen Länderrisiko", das einen Bewertungsabschlag auf die Aktien rechtfertige.

Im Fokus stehen daneben vor allem die letzten Reden von Vertretern der US-Notenbank. Denn ab Samstag beginnt die Schweigeperiode vor der nächsten Zinsentscheidung. Am Nachmittag äußern sich die regionalen Fed-Präsidenten Bullard und Kaplan aus St. Louis bzw. Dallas. Der Euro startet im Vorfeld mit 1,1912 Dollar auf dem erhöhten Niveau des Vorabends.

Unter den Einzelwerten verlieren Bayer nach einer negativen Medikamentenstudie 0,4 Prozent im Frankfurter Spezialistenhandel. Lufthansa-Aktien profitieren von einer Hochstufung der Deutschen Bank auf "Buy"; für die Aktie geht es 1,2 Prozent nach oben.

=== DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 18:35 EUR/USD 1,1914 +0,2% 1,1889 1,1889 EUR/JPY 134,11 +0,1% 133,97 133,65 EUR/CHF 1,1719 +0,1% 1,1704 1,1708 GBP/EUR 1,1350 -0,0% 1,1365 1,1343 USD/JPY 112,60 -0,1% 112,68 112,43 GBP/USD 1,3520 +0,0% 1,3513 1,3486 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,65 57,4 +0,4% 0,25 +1,2% Brent/ICE 62,90 62,63 +0,4% 0,27 +7,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.275,36 1.274,98 +0,0% +0,39 +10,8% Silber (Spot) 16,42 16,44 -0,1% -0,02 +3,1% Platin (Spot) 940,90 942,00 -0,1% -1,10 +4,1% Kupfer-Future 3,05 3,04 +0,3% +0,01 +20,7% ===

