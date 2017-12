Trinos ermöglicht es, Lichtbänder in Industriebereichen einzusetzen, in denen aufgrund der Einsatzumgebung eine hohe Schutzart gefordert ist, so zum Beispiel in Kühlhäusern, in Textil-, Papier- und Holzverarbeitungen sowie in überdachten Außenbereichen.

Mit einem dreifachen Dichtungsschutz garantiert die optisch ansprechende Lösung zu jeder Zeit ein Höchstmaß an Widerstand, Sicherheit und Leistung. Die vom Tecton C-Portfolio bekannte Splitlinsen-Technologie kommt auch bei den Trinos-Leuchten zum Einsatz, die von unten als auch von oben sowie an den Stirnseiten vor Verschmutzung und Feuchtigkeit geschützt sind. Für die stabile Basis sorgt die Trinos-Tragschiene, die mit einer hohen Korrosions- und Wetterbeständigkeit ausgestattet ist: Das pulverbeschichtete und hochfeste Aluminium-Trägerprofil ...

