Hongkong / München - Die Allianz hat heute den Start ihres Global Explorer Program bekanntgegeben. Dabei handelt es sich um eine Reihe globaler und lokaler Partnerschaften, digitaler und analoger Aktivitäten, sowie Online-Plattformen, für "crowd-generierte Inhalte". Es richtet sich an Wissbegierige rund um den Globus, die sich mit den positiven Auswirkungen von disrupiven Technologien auf das Leben beschäftigen und ihre Erfahrungen teilen.

"Als einer der weltweit grösster Versicherer ist es unsere Aufgabe, risikobereite Menschen mit unseren Serviceleistungen zu bedienen und zu schützen. Dazu müssen wir ein Verständnis für diese Risiken entwickeln und alle Aspekte in diesem Zusammenhang genauestens untersuchen" sagte Jean-Marc Pailhol, Head of Group Market Management and Distribution bei der Allianz SE. "Das Allianz Global Explorer Program zeigt unsere eigene Neugierde und hilft uns damit, die nötige Expertise zu entwickeln. Wir möchten mutige und wissbegierige Menschen auf ihrer Reise begleiten und sie bestärken, das Leben voll und ganz auszukosten und einfach ihren Weg zu gehen."

Das Allianz Global Explorer Program umfasst bestehende Partnerschaften und erweitert sich um neue Initiativen und Aktivitäten. Grosse Säulen des Programms sind dabei die neuen Explorer Hub-Mikrokonferenzen, die Partnerschaft mit der FIA Formula E Championship, sowie in der Community gesammelte "Explorer-Geschichten".

Der Startschuss fällt mit dem ersten Rennen der Saison 2017/18 der Formula E Championship am 2. Dezember in Hongkong: Die Allianz lädt mit ihrem Kooperationspartner, ...

