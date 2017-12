FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas fester sind die DAX-Futures am Freitagmorgen in den Handel gestartet. Der Dezember-Kontrakt legt im frühen Geschäft um 29 Punkte auf 13.064 Punkte zu. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.073 und das -tief bei 13.041 Zählern. Der Widerstandsbereich um 13.160 Punkte wird aber weiter als "undurchdringlich" gewertet. "Versuche, eine größere Bewegung in den DAX zu bringen, dürften sich auf die Unterseite beschränken", sagt ein Händler. Größere Trendpositionierungen seien aber keinesfalls mehr zu erwarten: "Das Jahr wird mit Blick auf die ordentliche Performance, die bevorstehende Fed-Zinsentscheidung und die nun eiligen Vertragsabschlüsse mit Blick auf Mifid II als abgeschlossen betrachtet".

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2017 02:51 ET (07:51 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.