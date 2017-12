Die CA Immo trennte sich von ihrem drittel Anteil am Frankfurter Büroturm Tower 185, dies führt zu einem Nettozufluss von EUR 150 Mio. Das Closing wird für das erste Quartal 2018 erwartet. Ferrovie Dello Stato (BBB/BBB) platzierte EUR 600 Mio. mit Fälligkeit 2023 bei MS+52 BP. Lowen Play will morgen seine Orderbücher schließen. Die "price talks" liegen derzeit bei 5,25/5,50 % für die EUR 450 Mio. schwere Emission mit 5 Jahren Laufzeit, welche erstmals rückzahlbar nach 2 Jahren ist (5NC2). Ceram TEC preiste EUR 406 Mio. bei MS+515 BP (8 Jahre, Caa2/CCC+/CCC+). Speziell die Laufzeit ist für einen CCC Emittenten bemerkenswert. Die Deutsche Telekom brachte EUR 750 Mio. mit 7 Jahren Laufzeit an den Markt, bei MS+25 BP. Die sehr engen Pricings der Emissionen schlagen sich...

