FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter auf Erholungskurs zeigen sich am Freitagvormittag die deutschen Renten-Futures. Der langlaufende Buxl-Kontrakt bewege sich sogar wieder in Richtung seiner Zweiwochenhochs, was die Zinskurve weiter abflachen und europäische Bankenwerte belasten dürfte, heißt es im Handel. Der Bund-Futures arbeitet dagegen zunächst an der Rückeroberung des Widerstandsbereichs um 162,80 Prozent und liegt damit in der Mitte seiner Zweiwochenspanne. Aktuell notiert er bei 162,81 Prozent - ein Anstieg um 15 Ticks. Das Tageshoch liegt bislang bei 162,86 und das -tief bei 162,59 Prozent. Umgesetzt wurden bislang 39.765 Kontrakte.

December 01, 2017 02:56 ET (07:56 GMT)

