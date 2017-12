Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Industrie verliert im November etwas an Fahrt

Das Wachstum der chinesischen Industrie hat sich im November abgeschwächt. Der privat erhobene Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der laut Ökonomen den Ausblick für kleinere private Hersteller besser als der offizielle Index widerspiegelt, sank auf 50,8 Punkte von 51,0 im Oktober. Das war das niedrigste Niveau seit fünf Monaten. Damit liegt der Index allerdings immer noch über der Schwelle von 50 Punkten, die Wachstum signalisiert.

Japans Inflation steigt - Verbesserungen am Arbeitsmarkt

Die Teuerung in Japan hat im Oktober weiter angezogen. Die Verbraucherpreise stiegen den zehnten Monate in Folge. Außerdem zeigte sich der Arbeitsmarkt robuster. Die Kernverbraucherpreisindex stieg um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im September hatte das Plus 0,7 Prozent betragen, wie die Regierung mitteilte. Ökonomen hatten einen Anstieg in dieser Höhe erwartet. Die Kernrate spart die volatilen Preise für frische Lebensmittel aus. Die Arbeitslosenquote blieb im Oktober stabil bei 2,8 Prozent, aber es gab ein größeres Angebot an offenen Stellen.

Kaplan mahnt vorsichtige und graduelle Zinserhöhungen an

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Dallas, Robert Kaplan, hat sich erneut für eine behutsame und schrittweise Straffung der US-Geldpolitik ausgesprochen. In Anbetracht der Tatsache, dass die Inflation weiterhin unter dem Zwei-Prozent-Ziel der US-Notenbank liegt, sei in Sachen Zinserhöhungen keine Eile geboten, sagte der im Offenmarktausschuss der Federal Reserve (FOMC) derzeit stimmberechtigte Fed-Gouverneur.

Gespräche im Schloss Bellevue nach gut zwei Stunden beendet

Erstmals seit der Bundestagswahl haben die Spitzen von Union und SPD direkt miteinander über die Möglichkeit einer Neuauflage der großen Koalition gesprochen. Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer sowie der SPD-Parteivorsitzende Martin Schulz verließen nach einem gut zweistündigen Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstagabend Schloss Bellevue. Über die Inhalte wurde zunächst nichts bekannt.

Gabriel betont europäisches Interesse an gemeinsamen Positionen mit USA

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat nach seinen Gesprächen im US-Kongress das Interesse der Europäer an einem Schulterschluss mit den USA betont. "Wir sind schon darauf angewiesen, gemeinsame Positionen zu entwickeln", sagte Gabriel in Washington, wo er unter anderem mit dem republikanischen Vorsitzenden im Repräsentantenhaus, Paul Ryan, gesprochen hatte. "Das ist noch nicht vollständig gelungen."

US-Außenminister Tillerson soll in Kürze abgelöst werden - Zeitung

Neue Spekulationen um eine bevorstehende Ablösung von US-Außenminister Rex Tillerson: Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, wies einen entsprechenden Bericht am Donnerstag nur halbherzig zurück. Es gebe "zum jetzigen Zeitpunkt" keine Personalentscheidungen zu verkünden. Zuvor hatte es in der New York Times unter Berufung auf ranghohe Behördenvertreter geheißen, der amtierende CIA-Chef Mike Pompeo werde Tillerson in den kommenden Wochen ersetzen.

Steuerdebatte im US-Senat auf Freitag vertagt

Nach unerwarteten Schwierigkeiten bei der Debatte über die von US-Präsident Donald Trump geplante Steuerreform hat sich der US-Senat auf Freitag vertagt. Anders als ursprünglich erwartet werde es am Donnerstagabend keine Abstimmungen über Änderungsanträge geben, erklärte der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell. Die Senatoren wurden gebeten, am Freitag um 11.00 Uhr (Ortszeit, 17.00 Uhr MEZ) wiederzukommen.

Staatsmedien: Saudi-Arabien fängt Rakete aus dem Jemen ab

Saudi-Arabien hat laut Staatsmedien eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abgefangen. Die Luftwaffe habe das Geschoss zerstört, das in Richtung der Stadt Chamis Muschait im Südwesten des Königreichs flog, meldete die amtliche Nachrichtenagentur SPA am Donnerstag. Stunden zuvor hatten die Huthi-Rebellen im Jemen erklärt, sie hätten eine Rakete auf ein "militärisches Ziel" in Saudi-Arabien abgefeuert.

Abe: Japans Kaiser Akihito dankt am 30. April 2019 ab

Japans Kaiser Akihito wird am 30. April 2019 abdanken. Das teilte Regierungschef Shinzo Abe am Freitag nach einem Treffen mit dem Monarchen mit. Es ist das erste Mal seit mehr als 200 Jahren, dass ein Kaiser in Japan abdankt. Den Thron soll dann Akihitos ältester Sohn, Kronprinz Naruhito, übernehmen.

Japan/Kfz-Absatz Nov -5,4% gg Vorjahr

Japan/Ausgaben privater Haushalte Okt unverändert (PROGNOSE: -0,3%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Okt +2,3% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Okt 75,5%

Japan/Konsumneigung Okt unverändert gg Vorjahr

Südkorea BIP 3Q revidiert +1,5% (vorläufig: +1,4%) gg Vorquartal

Südkorea BIP 3Q revidiert +3,8% (vorläufig: +3,6%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Nov +1,3% (PROG: +1,8%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Nov -0,7% (PROG: -0,1%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Nov +1,2% gg Vorjahr, -0,3% gg Vormonat

Thailand Verbraucherpreise Nov +0,99% gg Vorjahr (PROG +1,0%)

Thailand Verbraucherpreise Nov +0,07% gg Vormonat (PROG +0,20%)

Thailand Verbraucherpreise Kernrate Nov +0,61% gg Vorjahr (PROG +0,64%)

Thailand Verbraucherpreise Kernrate Nov +0,06% gg Vormonat (PROG +0,10%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2017 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.