Lange war es ruhig um die Dividende von Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S). Quartal für Quartal zahlte das Unternehmen seine stabile Dividende. Schon länger gab es konstante 0,47 US-Dollar je Aktie. Es wurde fast ein wenig langweilig.



Seit einiger Zeit hatten Aktionäre allerdings die Wahl, ob sie die Dividende in bar ausgezahlt bekommen möchten, oder direkt wieder in A-Aktien anlegen wollen.



Doch mit dieser Wahlmöglichkeit ist nun Schluss, ein für alle Mal. Aber ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen für die Aktionäre?

Gut? Schlecht? Beides?

Wer die Wahl hat, hat die Qual. So oder so ähnlich lautet ...

