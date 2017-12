IRW-PRESS: MGX Minerals Inc.: MGX Minerals beauftragt Senator Richard Polanco (Ret.) mit der Leitung seiner Lithiumsolestrategie für Kalifornien

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 1. Dezember 2017 / MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen)(CSE: XMG / FKT: 1MG / OTCQB: MGXMF) freut sich zu berichten, dass Richard Polanco, der ehemalige Mehrheitsführer im kalifornischen Senat, als Berater des Unternehmens beauftragt wurde. Herr Polanco wird mit der Staatsregierung von Kalifornien und den Kommunalregierungen direkte Verhandlungen zu jenen Explorationsstandorten führen, die von MGX für mögliche Partnerschafts- und Übernahmeprojekte ausgewählt wurden, um sich so einerseits Rohstoffe und andererseits Betriebsstätten zu sichern. An diesen Standorten soll das patentierte Schnellextraktionsverfahren des Unternehmens für die Konzentration von Lithium und anderen Rohstoffen sowie Metallen aus Sole zum Einsatz kommen. Herr Polanco wird MGX auch im Hinblick auf umweltfreundliche Lösungen auf lokaler Ebene beraten und die laufenden Gespräche mit den Vertretern der Kommunen und Interessengruppen begleiten.

Senator Polanco meint dazu: MGX verändert unsere Sichtweise im Hinblick auf die Energiebranche und die Umwelt. Meiner Meinung nach erfüllt das Unternehmen durch die Kombination aus umweltfreundlichen Technologien und Rohstoffextraktionsverfahren, mit denen unter Einsatz der energiesparenden Nanofiltration Lithium extrahiert und gleichzeitig sauberes Wasser als Nebenprodukt erzeugt wird, ganz klar die Voraussetzungen für Wachstum. Ich freue mich sehr darauf, für das Unternehmen zu arbeiten und gemeinsam mit dessen erfahrenen Team die Expansion in Kalifornien umzusetzen.

Herr Polanco ist ein ehemaliges Mitglied der California State Assembly, der kalifornischen Parlamentskammer, und Senator. Er wurde erstmals im Jahr 1986 gewählt. Nach einer achtjährigen Amtszeit in der State Assembly wurde er 1994 in den kalifornischen Senat gewählt, wo er von 1998 bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 2002 die Funktion des Mehrheitsführers im Senat innehatte. Vor seiner Wahl in das Amt war Herr Polanco Mitarbeiter von Los Angeles County Supervisor Ed Edelman bzw. Mitarbeiter des Abgeordneten Richard Alatorre und des früheren Gouverneurs Jerry Brown.

MGX kontrolliert derzeit einen Grundbesitz von mehr als zwei Millionen Acres in bekannten Regionen mit Lithiumsolevorkommen in ganz Nordamerika. Das unternehmenseigene Schnellextraktionsverfahren dient der Gewinnung von Konzentrat aus Lithium, Magnesium und anderen Mineralrohstoffen aus verschiedenen Abwässern unter Einsatz der energiesparenden Nanofiltrationstechnologie. Dieses vom Unternehmen entwickelte Verfahren ist derzeit patentrechtlich geschützt bzw. wurden dafür Patentanträge gestellt. MGX und Technikpartner PurLucid Treatment Solutions haben dieses Verfahren in die exklusiv lizenzierte und patentierte Nanoflotationstechnologie zur Abwasserreinigung integriert. In Kombination ist diese umweltfreundliche Technologie von internationaler Bedeutung, da sie in den vielfältigsten Szenarien, von Betriebsanlagen in Ölfeldern bis hin zu kommunalen Behandlungszentren oder auch als eigenständige Extraktionsanlage für Lithium und andere Mineralrohstoffe mit sauberem Wasser als Nebenprodukt eingesetzt werden kann.

Qualifizierter Sachverständiger Der technische Teil dieser Pressemeldung wurde von Andris Kikauka (P. Geo.), Vice President of Exploration von MGX Minerals, geprüft. Herr Kikauka ist ein dem Unternehmen angehörender qualifizierter Sachverständiger gemäß den Richtlinien der Vorschrift National Instrument (N.I.) 43-101. Über MGX Minerals MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an Lithium-, Magnesium- und Siliziumaktiva in ganz Nordamerika. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.mgxminerals.com. Kontaktdaten Jared Lazerson President & CEO Telefon: 1.604.681.7735 Web: www.mgxminerals.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Um eine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und deren potenziellen Auswirkungen zu lesen, werden die Leser ersucht, die öffentlichen Einreichungen des Unternehmens im Firmenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com zu konsultieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41647 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41647&tr=1

