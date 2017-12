Der rasante Wertanstieg von Bitcoin ruft in den USA die Steuerbehörde auf den Plan. Sie interessiert sich für die Bitcoin-Verkäufer, die zwischen 2013 und 2015 im Wert von mehr als 20.000 Dollar gekauft hatten. Die größte Krypto-Handelsplattform Coinbase hat von einem US-Gericht am Mittwoch die Anordnung erhalten, umfangreiche Daten über die Coinbase-User an den Internal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...