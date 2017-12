-------------------------------------------------------------- Zum Online-Adventskalender http://ots.de/qhfe7 --------------------------------------------------------------



Spätestens mit dem 1. Dezember ist die Vorfreude auf Weihnachten überall spürbar. Der Online-Fotoservice Pixum eröffnet den Countdown bis Heiligabend mit einem liebevoll gestalteten Online-Adventskalender für seine Kunden. Auf der Seite www.pixum.de/online-adventskalender erwartet die Besucher 24 tolle Überraschungen unterschiedlichster Art - von kostenlosen Downloads über Do-it-yourself-Tipps bis hin zu Pixum Geschenkgutscheinen. Im großen Finale am 24. Dezember haben die Teilnehmer sogar die Chance, exklusiv eine DJI Combo Spark Drohne oder das neue Huawei Mate 10 Pro Smartphone zu gewinnen.



Jedes Türchen des Online-Adventskalenders steckt voller Überraschungen und so ist auch wirklich für jeden Geschmack etwas dabei: Bastelfreudige Do-it-yourself-Fans kommen ebenso auf ihre Kosten wie Fotografiebegeisterte, die auf der Suche nach hilfreichen Tipps sind. Darüber hinaus sind hinter den Türchen des Online-Adventskalenders einige exklusive Rabatte auf Pixum Fotoprodukte sowie eine tolle Charity Aktion versteckt. Besucher der Seite können sich somit Tag für Tag inspirieren, überraschen und erfreuen lassen.



Wer täglich wiederkommt, der kann sogar am großen Abschlussgewinnspiel teilnehmen. Denn: Hinter jedem Türchen versteckt sich ein wichtiger Buchstabe. Setzt man alle richtig zusammen, so ergibt sich ein Lösungswort, das für die Teilnahme benötigt wird. Als Hauptpreise winken eine DJI Combo Spark Drohne oder das neue Huawei Mate 10 Pro Smartphone. Der Pixum Online-Adventskalender ist zu finden unter: www.pixum.de/online-adventskalender



