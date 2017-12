Liebe Leser,

Royal Dutch Shell hat erneut steigende Kurse vermeldet. Charttechniker gehen inzwischen davon aus, dass die Aktie sich auf dem Weg in Richtung früherer Tops befindet und zumindest über ein Potenzial von 10 % verfügt. Dann wäre sogar die Überwindung einer wichtigen Hürde möglich - was weitere Kräfte freisetzen könnte. Im Detail: Die Aktie gewann am Donnerstag zwischenzeitlich fast 1 % hinzu. Dies ist allerdings nicht entscheidend. Übergeordnet befindet sich der Öltitel ohnehin ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...