FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SERICA ENERGY PLC DL-,10 A3P GB00B0CY5V57
AB/FROM ONWARDS 01.12.2017 09:01 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SERICA ENERGY PLC DL-,10 A3P GB00B0CY5V57
AB/FROM ONWARDS 01.12.2017 09:01 CET