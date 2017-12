US Senat hat beschlossen, die Abstimmung über die Steuerreform zu verschieben S&P500 (US500 auf der xStation5) und Dow Jones (US30) habe vor der Abstimmung neue Allzeithochs erreicht Inflation in Japan nicht überraschend, dagegen lagen andere Berichte über den Erwartungen

Zusammenfassung:Die lang erwartete Abstimmung über die Steuerreform, die eigentlich gestern stattfinden sollte, wurde auf den heutigen Freitag verschoben, da der Gesetzesentwurf ein paar Haken beinhaltet, die eine Änderung in der Fiskalpolitik beinhaltet - konkret eine Ausweitung des Budgets. Auch wenn die Abstimmung auf den heutigen Freitag verlegt wurde, ist es immer noch unklar, ob die Abstimmung heute tatsächlich stattfinden wird, was auf den US Dollar und auch den US Aktienmärkten lasten könnte. Zu erwähnen ist, dass die US Aktienmärkte einen positiven Ausgang der Abstimmung gestern bereits eingepreist hatten: die US Indizes stiegen auf neue Allzeithochs an. Der S&P500 (US500) stieg um 0,8%, der NASDAQ (US100) schloss mit 0,7% im Plus. ...

