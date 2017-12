BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 30-Nov-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 30/11/2017 IE00B88D2999 22767 GBP 4816384.181 211.5511126 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 30/11/2017 IE00B7VB3908 402891 GBP 6728299.788 16.70004986 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 30/11/2017 IE00B7SD4R47 150027 EUR 34481599.95 229.8359625 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 30/11/2017 IE00B8JF9153 1434419 EUR 10225354.67 7.1285689 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 30/11/2017 IE00B878KX55 32375 EUR 9069716.481 280.1456828 Daily ETP



Boost ShortDAX 30/11/2017 IE00B8GKPP93 1104559 EUR 6935080.603 6.2785968 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 30/11/2017 IE00B7Y34M31 174883 USD 102030896.2 583.4237531 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 30/11/2017 IE00B8K7KM88 6700940 USD 45156053.91 6.7387641 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 30/11/2017 IE00B8W5C578 10357 USD 10353046.17 999.6182454 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 30/11/2017 IE00B8VZVH32 7067097 USD 22654985.08 3.2056989 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 30/11/2017 IE00B7ZQC614 136817567 USD 127305626.7 0.9304772 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 30/11/2017 IE00B7SX5Y86 1021653 USD 52506210.05 51.393389 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 30/11/2017 IE00B8HGT870 624348 USD 14147758.08 22.6600519 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 30/11/2017 IE00B6X4BP29 41475 USD 4595291.133 110.7966518 Daily ETP



Boost Copper 3x 30/11/2017 IE00B8JVMZ80 88513 USD 2059537.461 23.2681918 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 30/11/2017 IE00B8KD3F05 54997 USD 3404458.48 61.9026216 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 30/11/2017 IE00B8VC8061 258690576 USD 61671212.46 0.2383976 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 30/11/2017 IE00B76BRD76 149782 USD 5676329.749 37.8972757 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 30/11/2017 IE00B7XD2195 4811197 USD 15383606.59 3.1974593 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 30/11/2017 IE00B8JG1787 16715 USD 1804871.449 107.9791474 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 30/11/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2333863.294 41.54260046 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 30/11/2017 IE00B94QKG22 37367 GBP 2496821.312 66.81888597 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 30/11/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 407391.4208 155.0785766 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 30/11/2017 IE00BBGBF313 389395 GBP 20798649.85 53.41272962 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 30/11/2017 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1870753.084 215.3756717 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 30/11/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 251929553.6 4891.835992 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 30/11/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 166866696.8 20499.5942 Daily ETP



Boost Palladium 30/11/2017 IE00B94QLR02 18585 USD 889599.1794 47.8665149 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 30/11/2017 IE00B94QLN63 9471 USD 1372982.584 144.9670134 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 30/11/2017 IE00B94QL251 4863 USD 676900.6515 139.1940472 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 30/11/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 221865.8294 3.9653595 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 30/11/2017 IE00B94QKT50 5200 USD 371471.4442 71.4368162 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 30/11/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 647381.0267 87.554913 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 30/11/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 489066.8275 82.0995178 Daily ETP



Boost Silver 2x 30/11/2017 IE00B94QL921 3015 USD 195123.3825 64.7175398 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 30/11/2017 IE00B94QL699 14638 USD 620443.8659 42.3858359 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 30/11/2017 IE00B873CW36 5280195 EUR 51140726.2 9.6853859 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 30/11/2017 IE00B8NB3063 410078 EUR 38114835.49 92.9453311 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 30/11/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1731556.472 135.4895518 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 30/11/2017 IE00BKS8QM96 296001 EUR 14222315.54 48.048201 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 30/11/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 973191.1371 133.3138544 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 30/11/2017 IE00BKS8QN04 1328259 EUR 74516560.4 56.1009264 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 30/11/2017 IE00BKT09479 821 GBP 113512.48 138.2612424 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 30/11/2017 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8194888.54 51.08905352 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 30/11/2017 IE00BKT09032 2500 USD 261662.8495 104.6651398 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 30/11/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10589926.37 80.0986784 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 30/11/2017 IE00BLS09N40 611576 EUR 23246763.89 38.0112429 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 30/11/2017 IE00BLS09P63 311820 EUR 5283995.639 16.9456598 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 30/11/2017 IE00BLNMQS92 36341 EUR 3568180.904 98.1860957 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 30/11/2017 IE00BLNMQT00 115432 EUR 5149435.626 44.6101222 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 30/11/2017 IE00BVFZGC04 189808 USD 3378664.302 17.8004315 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 30/11/2017 IE00BVFZGF35 11077 USD 1019085.69 92.0001526 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 30/11/2017 IE00BVFZGG42 18385 USD 613311.5891 33.3593467 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 30/11/2017 IE00BVFZGH58 8560 USD 485701.6101 56.7408423 Short Daily ETP



Boost Brent 30/11/2017 IE00BVFZGD11 364613 USD 7438306.977 20.4005534 Oil ETC



Boost Gold 30/11/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2884845.062 26.0205385 ETC



Boost Natural Gas 30/11/2017 IE00BVFZGL94 73751 USD 1598726.527 21.6773539 ETC



Boost BTP 10Y 5x 30/11/2017 IE00BYNXNS22 179650 EUR 7426030.509 41.3361008 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 30/11/2017 IE00BYNXPH56 76676 EUR 3735946.618 48.7238069 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 30/11/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1556886.885 80.8604386 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 30/11/2017 IE00BYNXPK85 7395 EUR 522367.5678 70.6379402 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 30/11/2017 IE00BYNXPM00 19682 EUR 1886867.831 95.8676878 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 30/11/2017 IE00BYTYHS72 149399 USD 6180325.432 41.367917 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 30/11/2017 IE00BYTYHR65 336057 USD 5927413.794 17.6381203 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 30/11/2017 IE00BYTYHN28 24542 USD 5746719.841 234.1585788 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 30/11/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 284466.6396 25.8606036 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 30/11/2017 IE00BYTYHQ58 34716784 USD 7118138.449 0.2050345 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 30/11/2017 IE00BYMB4Q22 92634 EUR 14516794.28 156.7112969 ETP



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire



B9CMSS0R9



Copyright RTT News/dpa-AFX