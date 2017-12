Die guten Nachrichten zur europäischen Konjunktur reißen nicht ab: Im laufenden Jahr wird das Bauvolumen in den europäischen Ländern um 3,5 Prozent zunehmen. Das ist das stärkste Wachstum seit dem Vorkrisenjahr 2006, rechnete am Freitag das Wifo vor. In Österreich werde das Plus mit 2,8 Prozent "besonders dynamisch" sein ...

