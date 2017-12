Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist wenig verändert in den Handel vom Freitag gestartet. Am Vortag hatte der Leitindex SMI zwar das Jahreshoch weiter oben geschoben, dann aber nur knapp im grünen Bereich aus dem Handel gegangen war. Die Vorgaben sind derweil uneinheitlich. In den USA hatte Wall Street die Dow-Jones-Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...