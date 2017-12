Die mechanischen Eigenschaften nach dem Druck sind durch die chemische Vernetzung isotrop und setzen damit dort an, wo alle verfügbaren Technologien Schwachstellen zeigen. So ist es nun zum ersten Mal möglich, dieses Material auch in einem flüssigen Zustand mit Hilfe eines 3D-Druckers, ohne Aufschmelzprozess, zu verarbeiten. Mit dem Liquid Silicone Rubber eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...