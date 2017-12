Griechenland, Russland-Ukraine, viele Wahlen in unter- schiedlichen Ländern, Terroranschläge, der Brexit und zuletzt Trump und Nordkorea. Wer ehrlich zu sich selber ist, sollte sich daher eingestehen, dass so manches dieser Themen eine Investitionsentscheidung verhinderte, was sich im Rückblick als Fehler herausgestellt hat. Übrigens: Noch nie seit fast 40 Jahren waren global betrachtet so wenige Länder in der Rezession wie 2017. Gut geführte Unternehmen entwickeln eine innere Kraft. Eine globalisierte Wirtschaft entwickelt eine beachtliche Anpassungsstärke. Wir überschätzen daher in der Regel die Politik und unterschätzen die Wirtschaft und die Un- ternehmen. Diese Lehre aus den vergangenen Jahren ist unstrittig.

