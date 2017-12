1.12.: Jassy Field läutet die Opening Bell für Freitag. Beim gestrigen Wiener Börse Punsch rockte die DJane mit ihren Beats die After-Punsch Lounge in der Säulenhalle der Börse http://www.jassy-field.com http://www.wienerborse.at https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork/ goboersewien 30.11.: Sclable läutet die Opening Bell für Donnerstag. Die Friends of Digital Transformation freuen sich über ihren Start bei weXelerate, dem grössten Startup-Zentrum in CEE https://sclable.com https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork/ goboersewien 29.11.: Ralph Zimmermann mit der Timing-Kontrolle der Opening Bell für Mittwoch. Der Time Now Sports Manager und seine Partner Jürgen Smrz und Gregor Goldmann haben sich auf...

