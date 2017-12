Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Baden (pta009/01.12.2017/10:00) - * Beendigung des Handels im Dritten Markt mit 21. März 2018 geplant * Zurückziehung der EAG-Aktien vom Dritten Markt noch vorbehaltlich Aufsichtsrats- und Hauptversammlungsbeschluss



Der Vorstand der EAG hat heute beschlossen, die Zurückziehung der EAG-Aktien (ISIN AT0000908157) vom Dritten Markt an der Wiener Börse vorzubereiten. Dieser Beschluss steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrates und soll der ordentlichen Hauptversammlung der EAG im Februar 2018 zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Die Beendigung des Handels im Dritten Markt ist für den 21. März 2018 geplant.



Rückfragehinweis: EAG-Beteiligungs Aktiengesellschaft, 2500 Baden, Erzherzog Rainer-Ring 23, www.eag-bag.com, z.H. des Vorstandes Mag. Dieter Cech.



(Ende)



Aussender: EAG-Beteiligungs Aktiengesellschaft Adresse: Erzherzog Rainer-Ring 23, 2500 Baden Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Dieter Cech Tel.: +43 2252 86351-37 E-Mail: ir@eag-bag.com Website: www.eag-bag.com



ISIN(s): AT0000908157 (Aktie) Börsen: Dritter Markt in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1512118800978



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresDecember 01, 2017 04:00 ET (09:00 GMT)