Das TecDAX-Biotech-Unternehmen Evotec hat heute bekannt gegeben, dass in der Kooperation mit Boehringer Ingelheim ein klinischer Meilenstein erreicht wurde, der Umsatzerlöse in Höhe von zwei Millionen Dollar ausgelöst hat. Der Meilenstein wurde für die Überführung einer Substanz zur Behandlung von Atemwegserkrankungen in die klinische Phase-1-Entwicklung erzielt. Im Jahr 2004 sind Evotec und Boehringer Ingelheim diese strategische Allianz eingegangen. Die gemeinsame Forschung innerhalb dieser Allianz endete im Jahr 2013. Trotz Beendigung des Vertrages, birgt er für Evotec beträchtliches langfristiges Potenzial über Erfolgszahlungen bei Erreichen von Meilensteinen während der klinischen Entwicklung sowie über Umsatzbeteiligungen an der Vermarktung neuer Wirkstoffe.

